Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 21 settembre

Il bollettino dati Covid Italia di oggi, martedì 21 settembre 2021, con numeri e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Mentre si discute del vaccino per bambini di 5 – 11 anni, dati e notizie da Lombardia e Emilia Romagna, Campania e Lazio, Puglia e Toscana. Solo la Sicilia in zona gialla, con regole diverse per arginare i contagi. I numeri nelle regioni e nelle città: da Milano a Roma, da Napoli a Palermo.

Sono 41 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 21 settembre. Zero, invece, i morti registrati nelle ultime 24 ore. 2.362 le persone testate e 9.103 test processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (-1 in meno rispetto a ieri), mentre sono 178 (10 in meno rispetto a ieri) quelli in Area medica. In isolamento domiciliare ci sono 3.126 persone (245 in meno rispetto a ieri).



Sono 110 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 21 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati su 14.436 test. Spiccano i 47 nuovi contagi in provincia di Lecce. Le persone attualmente positive sono 3.125. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 196. In terapia intensiva, ricoverati 22 malati.

Sono 36 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 21 settembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 3.252 tamponi molecolari sono stati rilevati 28 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,86%. Sono inoltre 7.640 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,10%). Sono 12 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 50 gli ospedalizzati in altri reparti, come comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute.

Complessivamente i decessi ammontano a 3.815, con la seguente suddivisione territoriale: 820 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 107.874, i clinicamente guariti 123 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.189. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 113.063 contagi con la seguente suddivisione territoriale: 22.890 a Trieste, 52.284 a Udine, 22.715 a Pordenone, 13.593 a Gorizia e 1.581 da fuori regione.

Sono 65 (di età compresa tra 1 e 87 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 21 settembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Si registra un morto.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.958 (-88 rispetto a ieri): nel totale sono ricompresi anche 413 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 82 i pazienti (+1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1870 (-89 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.547 tamponi molecolari (1384925 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.618 test antigenici (790609).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.90 per cento. Del totale dei casi positivi, 20477 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+25 rispetto a ieri), 20592 in provincia di Chieti (+10), 19550 in provincia di Pescara (+1), 19347 in provincia di Teramo (+25), 665 fuori regione (+2) e 121 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Sono 457 contagi da coronavirus in Veneto oggi, 21 settembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 53.936 tamponi, con un tasso di positività dello 0,85%. “L’incidenza sotto l’1% è un dato che viene confermato negli ultimi giorni”, dice il governatore Luca Zaia. “Con 53mila tamponi al giorno si va ad anestetizzare il cluster che si forma”, aggiunge evidenziando l’importanza del tracciamento.

I pazienti covid ricoverati sono 334: sono 272 le persone in area non critica, 62 in terapia intensiva. “Non siamo preoccupati, gestiamo questi pazienti. I numeri di ricoveri e terapie intensive dovrebbero calare: l’80% dei ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati. In corsia, circa il 70%”, spiega Zaia.

Sono 215 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 215 su 18.301 test di cui 7.403 tamponi molecolari e 10.898 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,17% (4,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.250.698.

Sono 6 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 21 settembre 2021, secondo dati e numeri covid nel bollettino della regione. Si registra un morto. Il totale dei soggetti colpiti da virus da inizio epidemia è oggi di 12.089. I casi positivi attuali sono 61 di cui 59 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati in ospedale. I guariti sono saliti di 8 unità rispetto a ieri per un totale complessivo di 11.554.

I casi totali ad oggi testati sono 84.632, i tamponi complessivamente effettuati sono 181.155. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta salgono a 474.