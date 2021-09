Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 20 settembre

Il bollettino dati Covid Italia di oggi, lunedì 20 settembre 2021, con numeri e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Mentre parte la terza dose di vaccino per immunodepressi, dati e notizie da Lombardia e Emilia Romagna, Campania e Lazio, Puglia e Toscana. Solo la Sicilia in zona gialla, con regole diverse per arginare i contagi. I numeri nelle regioni e nelle città: da Milano a Roma, da Napoli a Palermo.

Sono 231 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 20 settembre. Registrati inoltre altri 5 morti. 219 i casi confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico, che portano a 279.556 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 264.152 (94,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.310 tamponi molecolari e 2.214 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,5% è risultato positivo.

Sono invece 2.447 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.294, -2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 387 (2 in più rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (2 in più).

Sono 60 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 20 settembre 2021, secondo dati e numeri covid nel bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.182 test. Spiccano 29 contagi in provincia di Foggia. Le persone attualmente positive sono 3.251. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 194. In terapia intensiva, invece, 20 malati.