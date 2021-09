Covid oggi Italia, bollettini Protezione Civile e numeri contagi regioni

Il bollettino dati Covid Italia di oggi, domenica 26 settembre 2021, con numeri e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Dati e notizie da Lombardia e Emilia Romagna, Campania e Lazio, Puglia e Toscana. Solo la Sicilia in zona gialla, con regole diverse per arginare i contagi. I numeri nelle regioni e nelle città: da Milano a Roma, da Napoli a Palermo.

Sono 316 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore si registrano due decessi. Eseguiti 11.135 tamponi molecolare e 32.372 test antigenici. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 11.303 (-76), mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono 248 (-5). Sale di due unità il numero di pazienti in terapia intensiva ora a 54.

Sono 263 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino della regione. Da ieri, registrati 7 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 266.705 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.378 tamponi molecolari e 10.820 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,4% è risultato positivo.

Sono invece 6.745 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.440, -2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 321 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 7 nuovi decessi: 2 uomini e 5 donne con un’età media di 78,4 anni.

L’età media dei 263 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più).

Complessivamente, 7.119 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (138 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%).

Sono 15.949 (183 in più rispetto a ieri, più 1,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 321 (16 in meno rispetto a ieri, meno 4,7%), 47 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 4,1%).

Sono 139 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 26 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. Sono 61 i positivi nella provincia di Lecce, 49 in quella di Bari. I nuovi contagi sono stati individuati su 14.966 test giornalieri. Sono 2.942 le persone attualmente positive. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 166. In terapia intensiva, invece, 19 malati.