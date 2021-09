Covid oggi Italia, 5.315 contagi e 49 morti: bollettino 5 settembre

Sono 5.315 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 settembre 2021, secondo i dati Covid-19 – regione per regione – nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 49 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 259.756 i tamponi processati con un tasso positività al 2%. Attualmente sono 4.216 i pazienti ricoverati con sintomi, 572 in terapia intensiva. Da ieri sono guarite altre 5.602 persone, dato che porta il totale a 4.305.223 da inizio pandemia.

I dati regione per regione



LAZIO – Sono 417 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 settembre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 2 morti (-6). A Roma i nuovi casi sono 232. I nuovi casi (+13) sono stati individuati su circa 6mila tamponi molecolari e oltre 11mila test antigenici per un totale di quasi 17mila test. Sono 449 i ricoverati (+1), 63 le terapie intensive (-2) e 561 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,4% rende noto l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

TOSCANA – Sono 491 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 anticipati su Facebook dal presidente Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 491 su 19.442 test di cui 8.243 tamponi molecolari e 11.199 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,53% (8,8% sulle prime diagnosi)”, si legge nel post. “Vaccini attualmente somministrati: 4.921.544”, aggiunge.

PUGLIA – Sono 156 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 settembre in Puglia, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati tramite 13.262 effettuati. I nuovi contagi per provincia sono così suddivisi: Bari: 37, Bat 51, Brindisi 7, Foggia 15, Lecce: 43, Taranto 4, fuori regione 10. Le persone attualmente positive sono 4.318, i ricoverati in area non critica sono 226 mentre sono 20 le persone ricoverate in terapia intensiva. Da inizio pandemia i casi sono stati 264.783, 3.356.534 i test eseguiti, 253.743 le persone guarite, 6.722 le persone decedute.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 95 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 5 settembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. C’è un morto da ieri nella Regione, si tratta di un 89enne di Pordenone. Sono stati processati 2.088 tamponi molecolari e 4.829 i test rapidi antigenici. Sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 43 gli ospedalizzati in altri reparti. Da inizio pandemia i decessi in Friuli Venezia Giulia sono stati 3.805 e i contagi sono stati 111.523.

EMILIA ROMAGNA – Sono 497 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 5 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.234 tamponi con un tasso di positività allo 2%. Si registrano sette decessi: due in provincia di Parma, un uomo di 59 anni e una donna di 82, uno in provincia di Reggio Emilia, una donna di 83 anni, tre in provincia di Bologna, due donne, di 59 e 78 anni, e un uomo di 92, e uno in provincia di Forlì-Cesena, un uomo di 45 anni. Da inizio pandemia i decessi in regione sono stati 13.383.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Al momento sono state somministrate complessivamente 5.973.091 dosi.

SARDEGNA -In Sardegna si registrano oggi 144 nuovi casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.178 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.543 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (2 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 231 (2 in meno rispetto a ieri), 6.455 sono i casi di isolamento domiciliare (99 in meno rispetto a ieri).

Si registrano 3 decessi: una donna di 49 anni e un uomo di 69 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 79 residente nella Provincia di Nuoro.