Covid oggi Germania, quasi 11mila contagi

La Germania ha registrato 10.835 nuovi contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore e un aumento del tasso di incidenza in sette giorni pari a 80,7 infezioni ogni 100.000 abitanti. E’ quanto indicano gli ultimi dati del bollettino del Robert Koch Institute (Rki). Il giorno precedente, l’ente governativo per il controllo delle malattie infettive aveva riportato un’incidenza cumulativa di 80,2 e una settimana fa di 72,1 casi, data in cui in Germania si contavano 10.303 contagi in un giorno. L’Rki ha inoltre riportato 24 decessi correlati al virus nelle ultime 24 ore. Una settimana fa, erano stati segnalati 22 vittime.

I dati ufficiali indicano che dall’inizio della pandemia sono stati registrati 3.995.188 casi di contagio da Sars-CoV-2, con 3.763.600 persone guarite. I decessi confermati legati al virus sono stati 92.325.