Covid oggi Francia, quasi 11mila contagi e 104 morti in un giorno

Sono 10.969 i nuovi contagi da coronavirus oggi in Francia dove si registrano altri 104 morti decessi per il covid-19. Lo rendono noto le autorità sanitarie francesi. Ieri i contagi erano 12.828 e giovedì scorso erano stati 15.911. Attualmente vi sono 10.323 ricoverati per il covid-19, con 2.195 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini, 49.448.505 persone hanno ricevuto almeno una dose (73,3% della popolazione totale) e 46.221.399 anche la seconda (68,6%).