Covid oggi Austria, piste da sci aperte solo a chi ha Green pass

Servirà il Green pass per andare a sciare in Austria il prossimo inverno. Lo ha annunciato il governo di Vienna, precisando che gli operatori delle funivie potranno far accedere solo le persone in grado di dimostrare che sono state vaccinate o che hanno fatto di recente un tampone con esito negativo o che sono guarite dal Covid-19.

Sugli impianti di risalita non dovranno essere osservati il distanziamento sociale né ci saranno limiti di capacità, ma i passeggeri dovranno indossare una mascherina ffp2.

“Sono convinto che con queste condizioni generali sarà possibile una stagione invernale senza preoccupazioni e sicura nel nostro Paese”, ha affermato la ministra del Turismo, Elisabeth Koestinger. Tuttavia, secondo il governo, in caso di aumento del numero di pazienti affetti da coronavirus nelle terapie intensive, queste regole verranno inasprite.