Covid, Meloni: “Veri no vax stanno al Governo”

“I veri no vax stanno al Governo con tutto il casino che hanno fatto. Sono favorevolissima alla campagna vaccinale, ma faccio domande di buon senso”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in un comizio a Bologna, ribadendo la contrarietà al green pass. e sottolineando che “il Covid è stata una grande mangiatoia per i grandi circuiti della sinistra”. “Dov’è la magistratura? Stiamo lì ad occuparci ancora di Berlusconi”, ha affermato.

Quanto alle elezioni amministrative, “nessuna partita è persa quando si decide di combattere: credeteci, tutto può cambiare, non c’è nessun potere forte quanto il popolo”, ha detto Meloni.