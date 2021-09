Cosenza, cade dal balcone di casa: grave 11enne

Una bambina di 11 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitata dal secondo piano della sua casa a Lappano, in provincia di Cosenza, da un’altezza di circa 8 metri. La bambina è stata subito soccorsa dai medici del 118 e si trova ora ricoverata all’ospedale Annunziata di Cosenza in gravissime condizioni. Ad indagare sulla dinamica dell’accaduto sono i carabinieri.