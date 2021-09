Colao: “Non c’è innovazione senza competenze”

“Oggi abbiamo l’occasione straordinaria di puntare al raggiungimento degli obiettivi europei fissati dal Digital Compass, grazie ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: dalle infrastrutture di connettività alla sanità digitale, al cloud alla sicurezza informatica dei servizi digitali. Gli investimenti in competenze digitali nel Pnrr occupano, nell’ambito di questo pacchetto di iniziative, un ruolo rilevante: avremo a disposizione più di 500 milioni di euro per raggiungere, entro 5 anni, l’obiettivo del 70% della popolazione digitalmente abile e in grado di utilizzare regolarmente l’identità digitale”. E’ il quadro delineato dal ministro per l’innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, in un video messaggio all’evento “Digitale Popolare” per la presentazione della nuova Fondazione Italia Digitale.

“Tutti sappiamo -ha rilevato Colao- che non c’è innovazione vera senza competenze. Il lavoro che quindi stiamo facendo per rendere il Paese più moderno, sostenibile, innovativo e competitivo deve mettere al centro proprio la valorizzazione del capitale umano”.

“Dobbiamo investire nel sistema educativo e nella formazione a tutti i livelli, promuovere la diffusione delle competenze e dei talenti nel settore pubblico e sostenere il processo di innovazione e la sperimentazione a livello imprenditoriale”.