Clima, Draghi incontra Greta a Milano: “E’ andata benissimo”

Incontro a Milano tra il premier Mario Draghi e Greta Thunberg. Un colloquio durato circa mezz’ora, al quale hanno partecipato anche le attiviste per l’ambiente Vanessa Nakate e Martina Comparelli e che si è incentrato “sull’impegno dell’Italia nella lotta ai cambiamenti climatici e nella riduzione delle emissioni inquinanti, sul piano nazionale, europeo ed internazionale, alla luce della Presidenza del G20 e della partnership con il Regno Unito per la Cop26”, comunica Palazzo Chigi. L’incontro “è andato benissimo”, ha detto lo stesso Draghi arrivando al centro congressi Mico di Milano per l’apertura della Pre Cop26 dove è atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’incontro si è tenuto in occasione della Youth4climate e della Pre Cop26, che si apre oggi in città.