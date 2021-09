Citroen C3X: piccola crossover per il mercato europeo?

Sul mercato europeo potrebbe debuttare la nuova Citroen C3X, inedita crossover che rappresenterebbe la via di mezzo tra l’utilitaria C3 e la SUV di piccole dimensioni C3 Aircross. Inoltre, sarebbe in linea con le ultime novità del costruttore francese, ovvero la compatta C4 e la media C5X.

La nuova Citroen C3X dovrebbe essere la versione europea della nuova C3 modello CC21, attesa per l’anno prossimo sul mercato sudamericano, nonché sul mercato indiano. Lunga esattamente 398 cm, misura 254 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio ammonta a 315 litri. Non è escluso che sul mercato europeo possa essere commercializzata come Citroen C1 Aircross, anche perché potrebbe essere affiancata dalla gemella Peugeot 1008.

Grazie alla piattaforma modulare CMP, la prossima Citroen C3X dovrebbe essere disponibile anche nella configurazione e-C3X con le motorizzazioni a propulsione elettrica da 68 CV, 102 CV e 136 CV di potenza. Tuttavia, la gamma comprenderà anche l’unità 1.2 PureTech a benzina nelle declinazioni da 75 CV, 100 CV e 130 CV di potenza.