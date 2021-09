Bruno Bellini chiude la prima stagione di Lido Monica su Rai Isoradio

Bruno Bellini chiude la prima e fortunata edizione di Lido Monica, Costume e società sotto l’ombrellone, appuntamento radiofonico estivo di Rai Isoradio condotto da Monica Setta in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.

Al centro del programma interviste a personaggi dello spettacolo, del mondo imprenditoriale, della cultura.

Tra questi, per l’appunto, Bellini, direttore del giornale online di Lifestyleblog.it che ha da poco compiuto i suoi primi 10 anni.

“Voglio chiudere in bellezza ospitando Bruno Bellini, direttore di uno dei siti più indicizzati e seguiti dal mondo dello showbiz, della tv, cultura, politica, economia” – ha così introdotto Monica Setta l’ospite della puntata conclusiva della prima edizione del suo programma radiofonico.

Ai microfoni della conduttrice, Bruno Bellini ha raccontato i dieci anni di Lifestyleblog.it, i segreti del successo e come è nata questa avventura editoriale made in Monopoli. Ma anche come è cambiato il modo di fare informazione ai tempi del covid-19.

“Il suo sito è riuscito a fare quello che gli americani chiamano the next level” – ha aggiunto la conduttrice che, tra poche settimane, tornerà alla conduzione di Uno Mattina in Famiglia su Rai1.

La puntata si è poi conclusa con doppi auguri speciali per Bellini, sia per il progetto editoriale ma anche per le sue imminenti nozze.