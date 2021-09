Bonus affitto 2021, c’è ancora tempo per richiederlo: cosa fare

Bonus affitto 2021, ci sarà tempo fino al 6 ottobre prossimo, invece del 6 settembre, per richiederlo. C’è dunque ancora più di un mese per la presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione. È quanto dispone il primo dei due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicati oggi. Il secondo individua, invece, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che servono per calcolare il valore dei risultati economici d’esercizio che danno diritto o meno all’erogazione del contributo perequativo introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021). A comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate.

L’estensione del termine per la presentazione dell’istanza risponde alla volontà di consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, tenuto anche conto che l’intervallo temporale previsto per l’invio della domanda è coinciso con il periodo estivo. Dunque, al fine di consentire al maggior numero di potenziali beneficiari di poter inoltrare la domanda il provvedimento di oggi dispone il differimento del termine di presentazione della domanda al 6 ottobre 2021.

Il contributo perequativo, introdotto dal Decreto Sostegni-bis, spetta a patto che ci sia stato un peggioramento di una certa percentuale del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Con il secondo Provvedimento vengono indicati, quindi, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio. In particolare, come già accennato, il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con successivo provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e saranno definiti modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo.

Per ottenere il bonus affitto il locatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

– Deve aver accordato la riduzione del canone d’affitto nel periodo 25 dicembre 2020-31 dicembre 2021

– Deve aver stipulato il contratto di affitto almeno dal 29 ottobre 2020

– L’immobile deve essere ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa e per l’affittuario deve essere l’abitazione principale.

La domanda va presentata online e va inserito: il codice fiscale; l’IBAN del conto corrente bancario/postale su cui far accreditare il bonus; i dati del contratto oggetto di rinegoziazione; la data di inizio e fine del nuovo canone; l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione; la quota di possesso dell’immobile del proprietario. La domanda in parte sarà precompilata dall’Agenzia delle Entrate e va inviata in maniera autonoma online attraverso la propria area riservata sul portale dell’Agenzia oppure tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

Il contributo è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione, con un tetto massimo di 1.200 euro.