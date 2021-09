BMW X2: in arrivo la versione speciale M 50th

L’anno prossimo, per celebrare il mezzo secolo di attività della divisione sportiva BMW M, la gamma della compatta SUV coupé BMW X2 sarà ampliata alla versione speciale M 50th Anniversary Edition.

La nuova BMW X2 M 50th Anniversary Edition debutterà sul mercato europeo nel corso della primavera del 2022, mentre la produzione sarà limitata per soli dodici mesi. Sarà allestita con numerose componenti della linea M Performance, tra cui figureranno gli elementi della carrozzeria in fibra di carbonio.

Inoltre, la nuova BMW X2 M 50th Anniversary Edition sarà riconoscibile per i dettagli di colore oro, in tinta con gli specifici cerchi in lega. Sotto al cofano, invece, sarà alloggiato il motore a benzina 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri da 306 CV di potenza con il cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti e la trazione integrale xDrive, come la sportiva configurazione M35i.