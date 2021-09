Berlusconi compie 85 anni, gli auguri di Putin

Vladimir Putin ha fatto gli auguri a Silvio Berlusconi per il suo 85esimo compleanno con un messaggio e una telefonata in cui ha citato il suo importante contributo personale allo sviluppo delle relazioni bilaterali, come rende noto il Cremlino. Il Presidente russo ha augurato anche all”amico’ italiano “buona salute e prosperità”. Nel messaggio, scrive l’agenzia Ria Novosti, Putin ha citato l’amicizia che lo lega a Berlusconi da lunga data e ha sottolineato che l’ex Presidente del Consiglio italiano e leader di Forza Italia “è sempre un ospite benvenuto in Russia”.