Bassetti: “Buone chance non vaccinati infettati entro 2 anni”

“C’è una buona possibilità che chi non è vaccinato” contro Covid 19 “si possa infettare entro 2 anni”. Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commenta all’Adnkronos Salute quanto detto dal virologo Andrea Crisanti, ospite ieri della trasmissione ‘Piazzapulita’ su La7, ossia che “con la variante Delta, che ha un indice di trasmissione superiore a 7, tutte le persone non vaccinate si infettano in 2 anni”.

“Questo perché – spiega Bassetti -la variante Delta è molto più contagiosa rispetto alle precedenti, somiglia in questo alla varicella, e se dovesse continuare a circolare perché rimane una percentuale sostanziosa e sostanziale della popolazione esposta, queste persone si infetteranno. Molti faranno una forma asintomatica di malattia, ma una percentuale farà una forma impegnativa. Quindi lasciare circolare la variante Delta senza vaccinarsi è molto rischioso”.