Bake Off Italia: parte l’edizione 2021

Da venerdì 3 settembre, in prima serata su REAL TIME (canale 31), torna l’appuntamento con “BAKE OFF ITALIA – DOLCI IN FORNO”.

A condurre Benedetta Parodi.

Il programma: le anticipazioni

Un viaggio attraverso le bellezze italiane per questa nona edizione il cui tema è “Cartoline dall’Italia” e che ritrova i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

ll Miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato come sempre a Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB).

La gara si sposta anche a Perugia, a Portofino e in Trentino, è qui che saranno ambientate tre delle esterne, di questa nona edizione.

Le prove

I 20 aspiranti pasticceri si affronteranno in un percorso lungo 16 puntate preparando dolci prelibati e si scontreranno nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, avranno modo di dare sfogo alla fantasia e reinterpretare le ricette classiche della pasticceria; la prova tecnica, dovranno dimostrare abilità e manualità lontano dagli occhi dei giudici che assaggeranno le creazioni al buio;infine la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà gli aspiranti pasticceri.

Gli ospiti

Tra gli ospiti d’eccezione che arriveranno sotto il tendone ci saranno: l’attrice napoletana Marisa Laurito, il pastry chef e Cake Designer Renato Ardovino, la food influencer Carlotta Perego, l’usignolo di Cavriago Orietta Berti e ritorno a casa per Csaba Dalla Zorza.