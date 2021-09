Ascolti tv: Flop Cattelan. La De Filippi asfalta la Venier

Ascolti tv del 19 settembre: il tanto atteso appuntamento di Rai1 segna il flop di Alessandro Cattelan in termini di ascolti. Senza dubbio uno show innovativo per la tv di stato ma che desta ancora qualche perplessità. In tanti, sul web, hanno parlato di una migrazione di Sky su Rai1.

La domenica sera vede in vetta la finale degli Europei di Pallavolo Italia-Slovenia, che ha catturato l’attenzione di 3.408.000 spettatori (15.84%). Secondo posto, invece, per Scherzi a parte (15,21%).

La nuova stagione della rete ammiraglia della tv di stato vede un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, caratterizzati dal dominio di Rai1.

Questa domenica, segnata dalla ripartenza della nuova stagione, ha visto l’emittente diretta da Stefano Coletta cedere lo scettro alla concorrenza.

Anche nel pomeriggio, dove Maria De Filippi con Amici21 asfalta la Domenica in di Mara Venier (19,5% – 14,7%).

L’unica certezza del mattino di Rai1 è rappresentata da Uno Mattina in famiglia. Nonostante l’inedita “conduzione a tre last minute” voluta dai vertici Rai (anche qui un autogol), il programma convince i telespettatori italiani sfiorando il 23% di share nella seconda parte. Molto convincente il tandem al femminile composto da Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Bene anche Linea Verde Estate che, nella sua ultima puntata, manca di un soffio il 20% di share. Il programma cede il posto a Linea Verde che debutterà con Beppe Convertini e Peppone.