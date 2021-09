Appian annuncia l’ultima versione della propria piattaforma di automazione low-code

MILANO, 14 settembre 2021 /PRNewswire/ — Appian (NASDAQ: APPN) ha annunciato oggi l’ultima versione della Piattaforma di Automazione Low-Code Appian. La nuova versione rende più veloce ed efficiente la creazione di applicazioni aziendali grazie a importanti miglioramenti relativi a: dati low-code, funzionalità complete di automazione, creazione di interfacce utente e distribuzione delle applicazioni.

I dati aziendali possono essere lenti e difficili da gestire per qualsiasi organizzazione. La creazione di app low-code è semplice e visiva, ma l’integrazione dei dati richiede comunque una serie di competenze relative ai database. L’architettura di dati low-code di Appian rimodella in modo intelligente e automatico i dati per garantire prestazioni ottimali in base al disegno delle applicazioni. Gli utenti possono accedere ai dati da qualsiasi sorgente, senza doverne eseguire la migrazione. È possibile combinare, estendere e modellare visivamente le relazioni tra varie sorgenti dati e ottimizzare automaticamente i set di dati per le prestazioni, senza dover scrivere codice o occuparsi della programmazione dei database.

La versione più recente di Appian semplifica l’accesso, la correlazione e la trasformazione dei dati aziendali:

La nuova versione di Appian introduce inoltre nuove funzionalità per migliorare l’automazione, le interfacce utente, i sistemi connessi e miglioramenti nella distribuzione delle applicazioni. In questo modo è possibile:

“L’architettura di dati low-code di Appian è rivoluzionaria nel definire il modo in cui gli sviluppatori lavorano con i dati aziendali per creare rapidamente applicazioni”, ha dichiarato Malcolm Ross, Deputy CTO di Appian. “Stiamo rafforzando la promessa low-code di Appian: nella creazione di app con Appian ci si deve aspettare di velocizzare di 10 volte i tempi di sviluppo, ridurre i costi di manutenzione del 50% e ottenere funzionalità superiori rispetto allo sviluppo tradizionale.”

Per sperimentare direttamente la Piattaforma di Automazione Low-Code Appian è possibile avere a disposizione l’ambiente Appian Community Edition in maniera gratuita.

