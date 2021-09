Amici: oggi Maria De Filippi inaugura la ventunesima edizione del talent show

Maria De Filippi inaugura la ventunesima edizione di Amici, cominciando a formare la classe dei talenti.

Il cast artistico di Amici 21

Il cast artistico del programma si arricchisce con la presenza del ballerino e coreografo Raimondo Todaro, reduce da numerose edizioni di successo a Ballando con le stelle.

Affiancherà Alessandra Celentano e Veronica Peparini, mentre per il canto il trio sarà composto da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Tanti gli ospiti in studio, come Gerry Scotti, Nino Frassica, Roberto Baggio, giusto per citarne alcuni.

Ci sarà il cantautore Tommaso Paradiso che presenterà il nuovo singolo “Magari no”, brano che anticipa il suo primo album da solista “Space Cowboy”.

Maria De Filippi, unitamente a tutto lo staff, dedicherà un tributo a Mike Bird.