Alessandra Amoroso: quando esce il nuovo album 2021

A tre anni di distanza dal suo ultimo album di inediti, Alessandra Amoroso torna con “TUTTO ACCADE” (Epic / Sony Music), l’attesissimo nuovo disco in uscita il 22 ottobre.

Il singolo che anticipa il nuovo album

Ad anticipare l’uscita dell’album sarà il nuovo singolo“Tutte le volte”, scritto da Davide Petrella e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, che sarà in radio e in digitale (disponibile anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music) da venerdì 3 settembre.

Il brano rappresenta un altro passo importante nel percorso dell’artista verso una nuova consapevolezza di sé: un viaggio partito dai brani “Piuma” e “Sorriso Grande” che prosegue con questa canzone piena di ritrovata energia e nuove certezze e che culminerà poi nell’album “Tutto accade”.