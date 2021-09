Afghanistan, talebani: “In università donne e uomini divisi”

Nelle università in Afghanistan donne e uomini saranno divisi e verrà consentita quindi l’istruzione sulla base della segregazione di genere. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Istruzione superiore del governo dei Talebani, Shaikh Abdul Baqi Haqqani, affermando che “l’istruzione mista è in conflitto con i principi dell’Islam e dall’altro lato è in contrasto con i valori nazionali ed è contraria alle abitudini e tradizioni degli afghani”.

Se le università ne hanno la possibilità, i campus saranno organizzati sulla base della segregazione di genere, dove questo non è possibile le università dovranno stabilire orari diversi o organizzare una spartizione delle classi tra studenti e studentesse, ha aggiunto precisando le studentesse verranno affidate a insegnanti donne e dove non sarà possibile a insegnanti uomini nel rispetto delle norme della sharia. Sarà inoltre obbligatorio rispettare un nuovo codice di abbigliamento.