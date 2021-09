50 Best assegna al ristorante Ikoyi di Londra il titolo di American Express One To Watch 2021

L’American Express One To Watch Award viene assegnato al ristorante considerato una stella nascente a livello internazionale

LONDRA, 15 settembre 2021 /PRNewswire/ — 50 Best oggi annuncia il vincitore del American Express One To Watch Award 2021: il ristorante Ikoyi di Londra, co-fondato da Jeremy Chan e Iré Hassan-Odukale, amici sin dall’infanzia. L’American Express One To Watch Award viene assegnato al ristorante considerato una stella nascente sulla scena culinaria globale e vuole celebrare l’eccellenza e l’innovazione gastronomica

Dalla sua apertura nel 2017, Ikoyi si è distinto per l’uso audace del gusto, introducendo combinazioni di ingredienti nuovi e originali e presentandole con uno stile indefinibile. Chan e Hassan-Odukale si sono impegnati al massimo per reperire prodotti locali superlativi e servirli nel loro stato ottimale. Alla base dei loro piatti troviamo una vasta gamma di spezie globali con un’attenzione particolare all’Africa occidentale subsahariana, che negli ultimi anni è stata oggetto di meticolosa ricerca di ingredienti, dando vita a menu che sorprende i sensi con un equilibrio tra calore e umami. Il ristorante è situato nel cuore di St James’s Market, a due minuti a piedi dal famoso Piccadilly di Londra.

Una conversazione casuale con l’amico e ora socio d’affari Hassan-Odukale ha acceso una scintilla sulle possibilità di una cucina di ispirazione africana. Da lì ha avuto inizio un periodo di intensa ricerca e ciò che è emerso è stata una serie di nuovi piatti dal sapore esclusivo e il desiderio di creare una nuova narrazione culinaria. Iré Hassan-Odukale, nato in Nigeria, ha abbandonato la carriera aziendale nel settore assicurativo per unirsi al lancio di Ikoyi. Entrambi i fondatori hanno apprezzato il carattere astratto del nome, in quanto rappresentava il punto di partenza di una cucina assolutamente unica.

Lo Chef Jeremy Chan ha dichiarato: “Siamo estremamente onorati dal riconoscimento sulla scena globale e orgogliosi del nostro piccolo ma industrioso team. Siamo anche grati ai nostri produttori, senza i quali questo successo non sarebbe possibile”.

Il premio vuole essere un riconoscimento per le straordinarie competenze culinarie emergenti e le nuove esperienze. Tra i vincitori degli anni scorsi ricordiamo: Lido 84 in Italia (2019), SingleThread negli Stati Uniti (2018), Disfrutar a Barcellona (2017) e Den a Tokyo (2016). 50 Best annuncerà l’elenco dei ristoranti classificati tra il 51° e il 100° posto nella votazione annuale del 23 settembre, prima dell’annuncio di The World’s 50 Best Restaurants previsto per il 5 ottobre.

