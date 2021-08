ZTE ottiene il certificato ISO/IEC 27701:2019 per i suoi prodotti di rete core

SHENZHEN, Cina, 5 agosto 2021 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori dell’Internet mobile, ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27701:2019 (Privacy Information Management System), rilasciata dalla British Standards Institution (BSI), per i suoi prodotti di rete core.

Questa certificazione copre i servizi di ricerca e sviluppo e di manutenzione di ZTE Universal Subscriber Profile Platform (ZXUN USPP) e Cloud Foundation (TECS CloudFoundation). Riguarda inoltre molti settori di servizi, quali ricerca e sviluppo di prodotti, assistenza tecnica, sicurezza informatica, risorse umane, affari amministrativi, immobili e così via.

La suddetta certificazione riconosce non solo le capacità dei prodotti di rete core di ZTE per la gestione e la protezione della sicurezza della privacy, ma dimostra anche il livello di alta qualità di realizzazione di sistemi di conformità della protezione dei dati raggiunto dall’azienda.

ISO/IEC 27701:2019 è attualmente lo standard di protezione della privacy più autorevole al mondo. È stato rilasciato congiuntamente da International Organization for Standardization (ISO) e International Electrotechnical Commissionn nell’agosto 2019, al fine di aiutare le organizzazioni a proteggere ed elaborare in maniera efficace i dati personali raccolti in conformità, e fornire alle imprese una valida garanzia per soddisfare i requisiti previsti dalla legge sulla sicurezza informatica della Repubblica Popolare Cinese, dal regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati (GDPR) e dalle leggi e i regolamenti in materia di protezione dei dati di altri paesi e regioni.

In termini di progettazione, sviluppo, implementazione, O&M e altre misure di protezione della privacy, i prodotti di rete core di ZTE sono stati approvati attraverso una revisione rigorosa e una valutazione completa in due fasi da parte del BSI.

Con “Sicurezza nel proprio DNA, e fiducia attraverso la trasparenza”, ZTE considera la protezione della privacy non solo come rispetto legale, ma anche come importante base di riferimento per la fiducia, la co-costruzione e l’adempimento morale.

Attualmente, ZTE è concentrata su scenari core per realizzare un sistema di conformità della protezione della privacy end-to-end, a ciclo chiuso e basato su processi. Inoltre, l’azienda ha integrato il concetto di protezione della privacy nel processo di ricerca e sviluppo dei prodotti come importante connotazione della competitività di base.

In futuro, ZTE, sulla base della certificazione standard internazionale per i suoi prodotti di rete core, continuerà a fornire prodotti e soluzioni di rete core più sicuri e affidabili per le aziende e per i suoi clienti globali, al fine di garantire reti 5G di alta qualità.

Contatti per i media:Alessio De SioZTE ItaliaTel: +39 366 682 4010Email: alessio.desio@zte.com.cn