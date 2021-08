Xiaomi leader nelle spedizioni di smartphone in Europa nel Q2 2021

Secondo l’ultimo rapporto di ricerca pubblicato da Strategy Analytics, Xiaomi ha superato, per la prima volta, tutti gli altri vendor raggiungendo una quota di mercato pari al 25% per le spedizioni di smartphone in Europa. Il mercato ha registrato una forte crescita su base annua del 14% con 50 milioni di unità spedite.

Il rimbalzo del mercato degli smartphone è stato trainato dalla continua ripresa economica e da una sana domanda da parte dei consumatori con dispositivi che stanno diventando obsoleti e dispositivi 5G a prezzi allettanti.