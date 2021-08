Volkswagen New Beetle Cabriolet: classica e moderna allo stesso tempo

Nel 2003 debuttò la Volkswagen New Beetle Cabriolet, disponibile con le motorizzazioni a benzina 1.4 16V da 75 CV, 1.6 da 102 CV, 1.8 Turbo 20V da 150 CV e 2.0 da 116 CV, affiancato dall’unità diesel 1.9 TDI da 101 CV di potenza. Quest’ultima incremento a 105 CV, quando la vettura fu sottoposta al restyling di metà carriera.

La gamma della Volkswagen New Beetle Cabriolet fu ampliata nel 2007, con il cambio automatico Tiptronic a sei rapporti e la versione speciale Limited Red Edition dotata della capote in tela di colore rosso. Non sono mancate altre derivazioni sul tema, come la sportiva declinazione RSi del 2003, più le speciali configurazioni Dark Flint del 2005 – prodotta in soli 250 esemplari – e Freestyle del 2009 per il mercato tedesco. Dopodiché, è uscita di scena nel 2011.

La vettura è tornata nel 2013 come Volkswagen Maggiolino Cabriolet, con i vari motori a benzina 1.2 TSI da 105 CV, 1.4 TSI da 150 CV e 160 CV, 2.0 TSI da 200 CV, 210 CV e 220 CV, senza dimenticare i propulsori a gasolio 1.6 TDI da 105 CV e 2.0 TDI da 110 CV, 140 CV e 150 CV di potenza, anche in abbinamento al cambio sequenziale DSG a doppia frizione. La gamma italiana era declinata negli allestimenti Design e Sport, ma su altri mercato era disponibile anche negli allestimenti Exclusive ed R-Line. Sottoposta al restyling di metà carriera nel 2016, è poi uscita di produzione nel 2019. Infine, tra le versioni speciali figurano le denominazioni 50s Edition, 60s Edition, 70s Edition, Karmann, Denim e Dune.