Vola l’estate di Rai 1 con Azzurro Storie di Mare e Beppe Convertini

Ascolti in crescita per Azzurro Storie di mare! La seconda puntata del programma, andata in onda ieri mattina su Rai1 condotta da Beppe Convertini, ha ottenuto il 18.9% di share.

In un’estate caratterizzata da repliche, il programma di Maurizio Monti, Giuseppe Bosin e Roberto Pinnelli scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci ed Erica Gallesi, con la regia di Daniele Carminati si rivela un’interessantissima novità.

In questa seconda puntata, Beppe Convertini ha portato alla scoperta della costa nord occidentale della Sicilia.

Domenica 29 agosto, alle 9.30, terzo appuntamento dedicato alle meraviglie delle Isole Tremiti e al ricordo di Lucio Dalla.