Viviana Parisi, il marito: “Nelle ricerche hanno sbagliato tutto”

Nelle ricerche di Viviana Parisi e il figlio Gioele di 4 anni “hanno sbagliato tutto”. “Sono partite troppo in ritardo, io sono stato tenuto in caserma”. E’ la denuncia di Daniele Mondello, il marito della deejay morta lo scorso anno, scomparsa il 3 agosto 2020 dopo un incidente in galleria con il figlio. I corpi dei due sono poi stati ritrovati solo dopo giorni: prima il corpo della donna, sotto un traliccio, poi quello del bimbo il 19 agosto. “Ho saputo che Viviana è morta da mezzogiorno alle 20, l’orario in cui io e la mia famiglia eravamo in polizia, mentre potevamo cercarla e trovarla e questo ha compromesso le ricerche”, ha aggiunto Mondello, nel corso di una manifestazione in corso a Venetico (Messina) dove i coniugi vivevano.

“Questa sera siamo qui per dire che vogliamo verità e giustizia perché quello che ha detto la Procura per noi non esiste”, ha detto ancora Daniele Mondello che, per l’anniversario della scomparsa della moglie e del figlio ha organizzato alla Villa comunale di Venetico una manifestazione per ricordarli. Nei giorni scorsi, la Procura di Patti, guidata da Angelo Vittorio Cavallo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta. Secondo i magistrati la donna avrebbe prima ucciso il figlio e poi si sarebbe tolta la vita lanciandosi da un traliccio, dove è stata rinvenuta la sera dell’8 agosto, cinque giorni dopo la sua scomparsa.

Sul palco decine di palloncini bianchi con un pallone dorato e uno rosso al centro con le fotografie di Gioele e Viviana. Decine i cittadini venuti a rendere omaggio alla donna e al bambino. “Sono molto felice che tanta gente mi sia vicino -afferma Mondello parlando con i giornalisti – Anche dai social ho ricevuto messaggi da tutta Italia. Dopo un periodo di chiusura sono entrato in studio e finalmente ci sono riuscito, ho fatto una melodia e pian piano ho creato il disco per Viviana e Gioele con un mio amico”.

“Chiedo alla procura di Patti che faccia fare degli esami ai nostri consulenti il dottore Lavorino e il medico Della Valle. S i tratta esami in 3D sul corpo di Viviana che possono aiutare a scoprire la verità”. ha chiesto il marito di Viviana Parisi.