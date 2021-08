Vip in Puglia a Ferragosto: Sassoli al Melograno, Argentero a Torre Maizza e la Setta al Monte Sarago

Tutte le feste vip del Ferragosto in Puglia 2021

Parata di vip in Puglia in vista del Ferragosto. David Sassoli ha fatto tappa al Melograno di Monopoli, mentre a Ostuni si arricchisce la compagine dei vip.

A casa loro – abitazioni ristrutturatissime nel centro storico – la mannequin Antonia dell’Atte e la sorella Annarita ex moglie del produttore Gianni Nunnari padre di sua figlia Giulia (oggi Nunnari è compagno della giovane attrice Vanessa Hassler).

Sempre a Ostuni la giornalista Danila Bonito, storica conduttrice di Donne al bivio, oggi designer di oggetti di arredamento. Mentre potrebbero arrivare i neo sposi Federico Zampaglione e Giglia Marra.

La coppia ha detto sì nel Mottolese con un matrimonio da sogno. Le corbeilles sono state firmate da Michele Zaurino che ne ha parlato proprio ieri intervistato da Isoradio in una puntata dedicata alle vacanze italiane.

E per ferragosto abbondano le feste. A Torre Maizza la più chic organizzata la sera del 14 tra musica e cucina stellata. Nel resort dove hanno soggiornato Chiara Ferragni e Fedez, oltre a Isabella Ferrari con la figlia Teresa Osti, era dato in arrivo Luca Argentero con la bella moglie Cristina Marino e l figlia Nina. Voci di corridoio sostenevano che a soggiornare nel lussuoso e costoso relais di Rocco Forte poteva essere anche la stessa Romina Power. Ma le indiscrezioni non trovano conferma presso la proprietà che ha da sempre orientato la comunicazione all’insegna della totale privacy rispetto ai clienti.

Altra festa da sogno sarà quella organizzata al Melograno il 15 a sera. Cucina pugliese, musica e trionfi di bollicine per una serata sotto le stelle all’insegna dell’allegria e dello charme.

Sempre il 15 lista d’attesa per la cena di gala organizzata al roof top del Monte Sarago l’albergo piu elegante di Ostuni dove si mangia guardando le stelle e una cascata di fuochi d’artificio. Tra gli invitati la giornalista e conduttrice di rai 1 Monica Setta.