Verona-Sassuolo 2-3, neroverdi subito corsari

Il Sassuolo batte 3-2 il Verona nell’anticipo della prima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Bentegodi’. Di Raspadori al 32′, Djuricic al 51′ e Traoré al 77′ le reti degli emiliani, guidati in panchina da Dionisi dopo l’addio di De Zerbi. Inutile per il nuovo Verona di Di Francesco la doppietta di Zaccagni, a segno al 70′ su rigore e al 90′. I gialloblù hanno giocato in inferiorità numerica dal 45′ del primo tempo per l’espulsione di Veloso per doppia ammonizione.