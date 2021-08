Vanessa Ferrari argento alle Olimpiadi, Bocelli le scrive

“Carissima Vanessa, abbiamo esultato per la tua medaglia. Io so quanto sacrificio, quanto lavoro, quanta passione, quanto cuore ci vogliono per arrivare a un risultato come questo e sono molto felice di aver fatto da contorno alla tua prova con una mia canzone. Ti invio un abbraccio e spero di incontrarti presto”. Così Andrea Bocelli in un messaggio inviato a Vanessa Ferrari, argento al corpo libero ai Giochi di Tokyo. Il cantante toscano è stato la colonna sonora dell’esercizio della ginnasta lombarda con il pezzo “Con te partirò”.