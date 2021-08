Vaccini, doppia dose efficace al 96,82% contro i decessi

La doppia dose di vaccini anti-Covid raggiunge un’efficacia del 96,8% contro la mortalità rispetto ai non vaccinati. Una sola dose l’82,26%. E’ il dato che emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità riguardante il periodo 4 aprile-8 agosto. Per i ricoveri in terapia intensiva, il ciclo completo ha una efficacia del 97,2%, una dose dell’89,4%.