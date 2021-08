Vacanze, il 58% degli italiani si rilassa leggendo

Quotidiani, riviste e parole crociate: la lettura è un ‘must’ nel relax degli italiani

Ferragosto, tradizionalmente tempo di vacanze per tanti italiani. Per rilassarsi in questo periodo, più della metà (58%), si dedica alla lettura di riviste e quotidiani.

È quanto emerge dall’indagine di Readly, il servizio di abbonamento alle riviste digitali, commissionata alla società di ricerca YouGov.

In particolare, il 45% approfitta di questo periodo per approfondire la lettura delle proprie riviste preferite; il 41% preferisce invece impegnarsi nella risoluzione di cruciverba e sudoku. Oltre un terzo degli italiani approfitta del maggior tempo a disposizione per andare alla scoperta di nuove riviste. Un quarto dei nostri connazionali ammette invece di dedicare in vacanza più tempo alla lettura dei quotidiani.

“Avere più tempo a disposizione invoglia sicuramente alla lettura, come emerge anche dai nostri dati: tuttavia è sorprendente vedere che tanti italiani scelgano quotidiani e riviste per il relax in vacanza. Le oltre 5000 riviste accessibili dalla app Readly da smartphone e tablet offrono la possibilità di leggere notizie e approfondire passioni in ogni momento, sotto l’ombrellone, sul balcone di casa, così come in viaggio“, afferma Marie Sophie Von Bibra, head of growth di Readly per l’Italia. “D’altra parte, come conferma una ricerca dell’Università del Sussex, leggere per sei minuti al giorno riduce il livello di stress fino al 68%“, conclude Von Bibra.