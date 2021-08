Usa, Biden: “Uragano Ida pericoloso, fate attenzione”

“Esorto la popolazione dell’area a prestare attenzione e ad essere pronta”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un appello agli abitanti della Louisiana in vista dell’arrivo nelle prossime ore del “pericoloso” uragano ‘Ida’, già trasformatosi in una super tempesta di categoria 4.

“Seguite le indicazioni delle autorità locali – ha detto Biden – Se dovete spostarvi nei rifugi assicuratevi di indossare la mascherina e mantenere le distanze perché stiamo affrontando la variante Delta”.