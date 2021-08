Usa, Biden invita leader globali a summit virtuale per la democrazia

Joe Biden invita i leader globali al Summit virtuale per la democrazia, che si svolgerà il 9 e 10 dicembre, con l’obiettivo di mobilitarsi “nella difesa contro autoritarismo, la lotta alla corruzione e la promozione del rispetto dei diritti umani”. Lo annuncia oggi la Casa Bianca precisando che il presidente intende convocare, il prossimo anno, un secondo vertice per la democrazia, questa volta in presenza.