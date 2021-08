Uno mattina in famiglia resta a Setta-Timperi. Muccitelli conquista una rubrica (ma la brava compagna di Mauro Masi scalpita )

Beppe Convertini condurrà in solitaria Linea Verde e la Muccitelli troverà uno spazio al sabato dentro Uno mattina in famiglia, che si allunga di mezza ora.

Lo scoop anticipato da noi viene confermato da Alberto Dandolo su Oggi.it



Dietro l’approdo di Ingrid Muccitelli a Uno mattina in famiglia ci sarebbero la voglia della conduttrice di tornare in studio dopo due anni vissuti in trasferta a Linea verde.

Raccontano i bene informati che la Muccitelli da mesi cerca di trovare sponde per rientrare a Uno mattina in famiglia proponendo al direttore di Rai 1 Stefano Coletta quanto venne proposto già nel 2019 a Teresa De Santis che dirigeva all’epoca Rai1.

Quando si seppe che Monica Setta sarebbe arrivata a condurre con Tiberio Timperi, venne caldeggiata la possibilità di una condizione a tre per tenere dentro comunque la Muccitelli che fu mandata invece a Linea verde.

La De Santis, contraria come peraltro Coletta, alle “condizioni corali” tenne duro e finì con la coppia Timperi – Setta.

Questa volta ci hanno riprovato ma Coletta, secondo quanto risulta a noi, è stato lapidario con Michele Guardi e con gli autori: Ingrid avrà una rubrica ma la conduzione resta a Tiberio e Monica.

Ovvio che la soluzione non soddisfi la brava e ambiziosa Muccitelli che, sostenuta moralmente dal potente compagno Mauro Masi, ex DG della Rai oggi al vertice della Banca Fucino (gruppo Igiea), vorrebbe il posto di padrona di casa.

Nessuno si scandalizzi se Ingrid scalpita. È giovane, rampante e il fatto che il potente compagno la sostenga è un dato positivo.

Quando si è in coppia, soprattutto se si è felici, condividere è buona norma. Ovvio dunque che ognuno abbia i propri progetti.

La parola passa a Coletta che difficilmente potrà venire meno alla parola data e soprattutto a quanto da lui dichiarato a proposito delle condizioni “multiple” che il direttore di Rai 1 certamente non ama.