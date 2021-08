TV8: Alessandro Borghese alla guida di GAME OF TALENTS

In arrivo quest’autunno Game of Talents il nuovo show per la prima serata di TV8. Alla guida del programma, che fa giocare tutti e in cui tensione e divertimento si combinano alla perfezione, Chef Alessandro Borghese. Ad affiancarlo Mara Maionchi e Frank Matano, nel ruolo di capitani delle due squadre protagoniste di ogni puntata del format prodotto da Fremantle per TV8.

Borghese, dopo Piatto Ricco, rafforza così la sua presenza su TV8 con un programma che è il mix vincente dei due generi di maggior successo del canale: il Guessing Game e il Talent Show, dove più che possedere un talento, conta saperlo riconoscere e dove ogni risposta diventa una performance spettacolare.

Mara e Frank, forti della loro consolidata esperienza di scopritori di talenti per Italia’s Got Talent avranno il compito di sostenere e aiutare i concorrenti che di volta in volta si sfideranno.