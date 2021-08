Tutte le foto del compleanno di Monica setta

10mila peonie e fontane di fuochi d’artificio sulla spiaggia per il compleanno della conduttrice di Rai1 Monica Setta che il 5 agosto ha brindato ai suoi 57 anni sulla spiaggia privata de La Peschiera.

Poco meno di 60 gli ospiti della giornalista che ha allestito insieme alle wedding planner Silvana Chiarappa e Serena Lobbene una serata da mille e una notte iniziata alle 19.30 con un io aperitivo al tramonto sul mare innaffiato da Melarosa di Cantine due Palme con sushi, sashimi, crudo di pesce, finger food mediterannei.

Subito dopo dinner Placè su tavoli ‘sospesi’ sull’acqua arredati da scenografiche corbeilles a forma di abat jour realizzate su disegno esclusivo del grande Michele zaurino con 10mila peonie, 5.650 rose bianche, rosse e rosa, ortensie blu e centinaia di candele accese nella notte pugliese.

Per gli ospiti di Monica lo chef Vincenzo Montanaro ha preparato solo pesce dall’antipasto in poi (due primi, polipo, spigola e orata) fino alla tagliata di frutta esotica con cono di gelato. Taglio della torta sulla spiaggia con fontane di fuochi d’artificio e poi buffet di dolci a cura del pastry chef Aldo Lopedote, una vera “chicca” chic della serata prima di aprire l’open bar.

Niente danze ma tanta musica anni 70/80/90 colonna sonora sentimentale della festeggia.

E nel parterre ecco il ricchissimo imprenditore di Trani Giuseppe Pierro con la moglie Rossella, il presidente degli industriali di brindisi Gabriele Menotti Lippolis con la bella Marianna Pacifico, l’ex patron del Bari calcio Gianluca Paparesta e la splendida Miki Calcagno sua futura moglie nonché volto di punta di Mediaset l’ex membro del CSM la professoressa Paola Balducci, il direttore dell’acquedotto Pugliese Vito Palumbo, gli imprenditori Riccardo d’agosto con la magnifica consorte Vanja e Gustavo Gramberg con la bellissima Carmela, Il general manager della Rocco Forte collection Franco Girasoli, lo stesso Michele Zaurino, il professore Alberto Tagliabue, luminare della chirurgia oncologica viso-collo e la moglie otorinolaringoiatra Marisa Notaro in elegantissima mise firmata Etro, il direttore del tg Norba Enzo Magistá, l’avvocato Sergio Marasciulo e la moglie Giuditta Nitti, super chic in lungo scollatissimo Missoni. E ancora il direttore del museo di Brindisi Anna Cinti in nero firmato Pinko, i giornalisti Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci oltre al direttore di Lifestyleblog.it Bruno Bellini accompagnato dalla stupenda futura moglie (si sposano il 30 settembre) Teresa Visconti, Amerigo De Peppo, storica firma della Gazzetta del Mezzogiorno, l’avvocato dello Stato Stefano Palumbo con la consorte Annarita Viesti in bianco Giorgio Armani, la mamma della festeggiata in total look Pieromoretti1969, la figlia Gaia in Twinset e infine Monica in nero corto/lungo di velo disegnato da lei stessa e indossato con sandalo oro 15 cm, bijoux di Chantecler e fiori nei capelli (tocco speciale dell’amico del cuore Michele Zaurino).

Tra le più notate della serata l’avvocato brindisino Giusy Santomanco caso che ha esibito un abito da sera Total paillettes oro bellissimo con acconciatura a chignon. Presenti anche i cugini della festeggiata gli ingegneri Giuseppe e Sabrina Melchiorre con i giovane figlio Filippo, le amiche Daniela Di chiara (in rosso ) Angela Anglani (abito da sera nero allacciato al collo molto elegante) il dermatologo barese Lucia Lospalluti, luminare della dermatologia figlia del grande professore Mario, Stefania Rengo in lungo bianco e nero con accessori ton sur ton con una deliziosa baguette in tinta)

Al tavolo della festeggiata, immancabile il giovane avvocato Michele Conte che è anche presidente del Museo di Ostuni e del Parco di Agnano dove la giornalista presenta domani in anteprima nazionale i suoi due libri Quadrare i conti Rai libri e Il Presidente la nuova Italia di Draghi Piemme editori. Appuntamento alle 21.

Le foto del compleanno di Monica Setta