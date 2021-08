Tokyo 2020 volley, Italia-Serbia: i quarti in diretta

Tokyo 2020, le azzurre di Davide Mazzanti scendono in campo all’Ariake Arena per affrontare nei quarti di finale le campionesse mondiali della Serbia. Occhi puntanti su Egonu e compagne nella sfida per la semifinale: per le italiane, dopo due sconfitte, questa potrebbe essere la sfida del riscatto. Le azzurre rappresentano l’ultima chance di medaglia negli sport a squadre dopo le eliminazioni degli azzurri del volley maschile e del basket nei quarti dei rispettivi tornei.

10.56

Italia avanti 9-5

10.56

Allungo azzurro 7-4

10.53

Italia-Serbia 0-2 (14-25)

10.50

Italia-Serbia 0-2 (21-25, 14-25)

10.48

Italia-Serbia 11-21

10.46

La Serbia non allenta la presa 10-18

10.44

L’Italia perde ulteriore terreno 9-16

10.42

Le campionesse mondiali comandano 9-14

10.40

La Serbia guida 8-12

10.38

L’Italia tenta di accorciare 7-10

10.31

La Serbia avanti 5-9

10.31

Inizio in salita per l’Italia nel terzo 2-7

10.23

Italia-Serbia 0-1 (21-25). Le azzurre cedono il primo set 21-25

10.21

La Serbia allunga 20-22

10.18

Italia avanti di 1 (19-18)

10.14

Le azzurre riportano le cose in parità 15-15

10.09

La Serbia balza al comando 11-13

10.09

Le azzure avanti 10-9

10.07

Le due squadre in parità 5-5