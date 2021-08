Tokyo 2020, Vanessa Ferrari argento nella ginnastica

Vanessa Ferrari è medaglia d’argento nella ginnastica artistica a Tokyo 2020. L’azzurra, che a 30 anni disputa la sua quarta Olimpiade, ha chiuso la finale del corpo libero con il punteggio di 14.200 alle spalle dell’americana Jade Carey, oro con 14.366. Il podio all’Ariake Gymnastics Center è completato dalla giapponese Mai Murakami e dalla russa Angelina Melnikova, bronzo ex aequo con 14.166.

Per la campionessa di Orzinuovi è la prima medaglia ai Giochi, un sogno che realizza dopo essersi lasciata alle spalle una lunga serie di infortuni: l’ultimo, terribile, la rottura del tendine d’Achille nel 2017 alla finale dei Mondiali di Montreal. L’azzurra cancella così le delusioni per i quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016 e mette in bacheca la prima medaglia olimpica a quindici anni di distanza dal titolo mondiale di Aarhus 2006.

Una medaglia olimpica nella ginnastica femminile mancava all’Italia dal 1928. L’argento conquistato da Vanessa Ferrari porta l’Italia a quota 28 medaglie in questa edizione dei Giochi: eguagliato il bottino di Rio 2016 quando mancano ancora sei giorni al termine delle gare a Tokyo.