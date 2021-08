Tokyo 2020, Simone Biles è tornata a casa

La star della ginnastica statunitense Simone Biles è tornata a casa. “Houston, sono a casa. Ringrazio per aver fatto in modo di non dover aspettare un altro minuto per vedere la mia famiglia”, ha scritto la ginnasta, 4 ori a Rio e un bronzo individuale e un argento in squadra dopo il suo down psicologico a Tokyo. Dopo aver lasciato l’aeroporto, Biles si è diretta verso la sua vicina città natale di Spring in una decappottabile, acclamata da numerosi fan che hanno fiancheggiato la strada con cartelli di supporto.