Tokyo 2020, Ferrari: “Messaggio Bocelli? Emozionata, canzone mi ha portato fortuna” – Video

“Sto bene, un po’ stanca ma molto felice. Sono partita per far suonare l’inno, puntavo all’oro, ma è arrivato un bellissimo argento. Agli infortuni e le sofferenze ci ho pensato dopo la gara. Bocelli vuole incontrarmi? Sono molto emozionata, mi ha detto che a lui questa canzone gli aveva portato molta fortuna e devo dire che ha portato fortuna anche a me, sono felicissima”. Lo ha detto l’azzurra Vanessa Ferrari a Casa Italia per festeggiare la medaglia d’argento conquistata nel corpo libero ai Giochi di Tokyo 2020. Andrea Bocelli ha inviato oggi un messaggio all’azzurra. Il cantante toscano è stato la colonna sonora dell’esercizio della ginnasta lombarda con il pezzo “Con te partirò”.

“A Parigi per l’oro? Non lo so, io volevo chiudere questo periodo, di cinque anni, al meglio, ora cercherò di capire quale sarà la scelta migliore. Il mio allenatore non ha dubbi? Lui, io non lo so, devo valutare delle situazioni e come sto fisicamente. Oggi avevo molto male ai tendini, sono riuscita ad arrivare in buono stato di forma ma i miei piedi ne hanno risentito”, ha aggiunto la ginnasta.