Timperi e la Setta in vacanza in Puglia: scoppia la pace?

La telenovela dell’estate non finisce qui. Dopo il botta e risposta sui giornali Tiberio Timperi e Monica Setta conduttori di Uno mattina in famiglia (al via il 18 settembre su rai 1) sono in vacanza entrambi in Salento.

Monica Setta è a Ostuni, ma andrà a Gallipoli nei prossimi giorni per fare tappa nel sontuoso Palazzo del Corso, l’albergo a 5 stelle del suo amico imprenditore Nino de Donno.

Tiberio Timperi è agli Alimini come si evince dalla foto postata da Dario Stefàno.

Stefàno, 58 anni, originario di Scorrano è parlamentare del PD e grande amico di Tiberio che nel mese scorso era stato proprio a Lecce a presentare un libro sul vino insieme a Donatella Colombini Cinelli.

Da quando si è saputo che Timperi è arrivato in Puglia è scattato il gossip più bollente dell’estate.

Ma i due conduttori si incontreranno? E se si vedranno faranno pace o fingeranno di non conoscersi visto che si parlano “solo” in TV ?

Stesso giorno, stessa terra: la Puglia.

Timperi presenta a Otranto il libro di Stefàno e Colombini Cinelli “Turismo del vino in Italia” alle ore 19 in Largo Porta Alfonsina.

La Setta, invece, presenterà il suo libro “Il Presidente la nuova Italia di Draghi” in agenda sempre domani a Ostuni al chiostro di San Francesco in piazza alle 20.30. Monica promette dichiarazioni esplosive e un parterre scoppiettante. Chi ci sarà, vedrà.