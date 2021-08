Stefano Maggio: da Hit Mania ai Dischi d’oro e di platino in Germania

È uno dei personaggi più poliedrici legati al mondo della musica e della discografia italiana, Stefano Maggio. Nel suo lungassimo curriculum, infatti, tra le tante altre cose spiccano le vendutissime compilation di Hit Mania fino a Dischi d’oro e di Platino ottenuti di recente in Germania. Lifestyleblog lo ha intervistato in esclusiva.

Stefano, a quale progetto ti stai dedicando in questo periodo?

Ho appena finito di fare il Dj per Euro 2020. Esperienza travolgente e bellissima. Sto sfruttando questo periodo per fare gli ultimi ritocchi ad un album di musica stile trailer per utilizzo tv e cinema. Un lavoro intenso e lungo vari mesi fra ideazione registrazioni di archi veri, produzione e remix. Parallelamente sto scrivendo brani per artisti tedeschi.

Come ti sei avvicinato al mondo della musica?

Ricordo che già da piccolo mi divertivo a strimpellare vari strumenti e a cantarci sopra. Vengo comunque da una famiglia di musicisti. Mio nonno materno, mio zio tedesco e mio nonno paterno italiano suonavano e cantavano. Poi la vera passione è scoppiata intorno ai 13/14 anni quando mi sono avvicinato alla strumentazione elettronica e suonavo nelle mie prime band scolastiche.

Dove trovi l’ispirazione quando componi?

Ogni volta è diverso. Qualche volta basta anche uno sguardo dei miei figli, che uno dei miei gatti stia con me in studio, una chiaccherata con un amico o un raggio di sole che illumina la mia strumentazione. Altre volte inizio poco ispirato e più il brano va avanti più arrivano idee che lo arricchiscono e mi ispiro in questa maniera.

Quanto conta la sperimentazione di nuovi suoni nel tuo lavoro?

Tantissimo. È tutto sempre un continuo sperimentare e provare registrazioni, sonorità o tecniche diverse. In questa maniera il lavoro è sempre variegato e stimolante. Raramente scrivo o produco 2 brani con lo stesso metodo. Fra l’altro sperimentare oggi secondo me è molto semplice perché i software musicali danno possibilità illimitate.

Cosa pensi della situazione musicale attuale?

Il Covid ha reso difficile il lavoro di molti musicisti in particolare di chi si occupa di live. Anche i diritti d’autore hanno subito una flessione di circa il 30%. Ma la semplicità con cui oggi si può registrare con un computer e una scheda audio anche economica ha dato la possibilità a tantissimi ragazzi di fare musica anche a distanza e trovare nuove idee e stimoli. Sono usciti degli album e dei singoli molto interessanti che funzionano bene e questo fa capire quanto l’arte in generale sia fondamentale per l’essere umano tanto più in periodi non facili. Quando si potrà rivivere un concerto dal vivo e condividerlo con gli altri al 100% sarà veramente meraviglioso.

Un sogno nel cassetto?

Ho appena ricevuto dei dischi d’oro e di platino per dei lavori fatti in Germania… questo sogno è diventato realtà. Per i prossimi sogni nel cassetto mi basta continuare a fare questo lavoro con la soddisfazione di sentire i miei lavori in tv, al cinema e su album di artisti famosi.