Sorteggio Champions, Inter pesca Real Madrid e Juve col Chelsea

L’Inter affronterà il Real Madrid nella fase a gironi di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio in corso a Istanbul. I nerazzurri e gli spagnoli sono inseriti nel gruppo D di cui fa parte anche lo Shakhtar Donetsk guidato dall’italiano Roberto De Zerbi. L’Inter è reduce da tre eliminazioni consecutive nella fase a gironi della massima competizione continentale. Sfortunata anche la Juventus, che pesca il Chelsea campione in carica e lo Zenit San Pietroburgo nel gruppo H. L’Atalanta, in terza fascia nel sorteggio, se la vedrà con il Villarreal e il Manchester United nel gruppo F.