Sony Lytia: nuova tecnologia per fotocamere smartphone?

La giapponese Sony produce un’ampia varietà di prodotti elettronici.

Ad esempio, l’azienda è attiva da anni nel campo dell’audio. Molti conoscono anche le console di gioco PlayStation, di cui PlayStation 5 è l’ultima versione.

Sony non è estranea al mercato delle fotocamere, ad esempio l’ampia gamma Alpha. Inoltre, l’azienda sviluppa smartphone Xperia dal 2008. I primi modelli giravano ancora sul sistema operativo Windows Mobile, ora tutti i telefoni sono dotati di sistema operativo Android.

Questa ricca storia fa sì che a Sony piaccia scegliere la propria strada e, ove possibile, utilizza l’esperienza di diverse divisioni per arricchire ulteriormente i propri prodotti.

Ad esempio, gli smartphone Xperia sono dotati di tecnologia della fotocamera che si può trovare anche nelle fotocamere del sistema Sony Alpha . Forse ti starai chiedendo perché questa ampia introduzione. Questo ha a che fare con una domanda di marchio davvero notevole che Sony ha presentato in Europa.

L’indiscrezione arriva da Letsgodigital.

Sony sta lavorando a una nuova tecnologia per fotocamere per smartphone?

Il 30 luglio 2021, Sony Group Corporation ha depositato un marchio presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) per il nome Lytia. La domanda è stata presentata dall’intermediario Müller Fottner Steinecke Rechtsanwälte, che ha presentato più spesso domande di marchio per Sony, incluso CinemaWide , il nome che Sony utilizza per i suoi caratteristici display 21:9 per smartphone. Il marchio ‘Lytia’ è classificato come Classe 9 con la seguente descrizione: Semiconduttori; cellulari; telefoni intelligenti; assistenti digitali personali.

La descrizione è breve ma dolce, tuttavia abbiamo ancora molte domande su questa applicazione. Cos’è Sony Lytia, il produttore giapponese intende sviluppare un proprio chip per smartphone? Nel 2015, c’erano diverse voci secondo cui Sony stava lavorando al proprio processore per gli smartphone Xperia. Tuttavia, questo non è mai avvenuto.

Tuttavia, i semiconduttori non includono solo i processori, ma anche, ad esempio, i sensori di immagine. È quindi almeno altrettanto probabile che questa domanda di marchio abbia qualcosa a che fare con i sensori della fotocamera che l’azienda produce. Sony è il leader di mercato nei sensori di immagine. I sensori di immagine di Sony sono utilizzati da molti produttori di telefoni.

Dal 1954, Sony ha una propria attività nel settore dei semiconduttori, principalmente coinvolta nello sviluppo di sensori per fotocamere. Nel 1980, l’azienda è stata la prima a progettare una telecamera CCD a colori. Successivamente, Sony ha iniziato a concentrarsi sullo sviluppo di sensori di immagine CMOS. Questi sensori sono stati migliorati più volte, ad esempio i sensori CMOS con retroilluminazione. L’ultima innovazione è stata annunciata nel 2018 quando Sony impilati primo sensore di immagine per gli smartphone annunciati .

La nuova applicazione sembra indicare che Sony ha sviluppato una nuova innovazione per la fotocamera. Lytia non sembra essere un nuovo sensore di immagine, perché sono tutti commercializzati con il nome IMX, seguito da tre numeri. Questa è probabilmente una nuova tecnologia che può essere utilizzata per i sensori di immagine. Proprio come l’azienda utilizza la tecnologia “Pregius” e “SenSWIR” per i suoi sensori di immagine CMOS. Il fatto che questo marchio sia stato richiesto da Sony Group Corporation sembra indicare che Lytia sarà il nome commerciale di questa nuova tecnologia sconosciuta.

Sony Group Corporation è stato il nuovo nome di quella che era Sony Corporation dall’aprile 2021. La società ha preso questa decisione dopo aver fuso le sue altre divisioni (Sony Electronics Corporation, Sony Imaging Products & Solutions, Sony Home Entertainment & Sound Products e Sony Mobile Communications) in Sony Corporation .

Questa domanda di marchio potrebbe avere qualcosa a che fare con la partnership annunciata lo scorso anno tra Sony e Microsoft. Le due società stanno collaborando a nuove soluzioni per le tecnologie delle fotocamere intelligenti basate sull’intelligenza artificiale e l’analisi video. Non appena si saprà di più su Sony Lytia, ti forniremo ovviamente un aggiornamento.

Visualizza l’applicazione europea per Sony Lytia qui .