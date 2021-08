Smartphone Vivo con fotocamera pop-up superzoom

Gli smartphone Vivo sono sempre introdotti con interessanti novità.

Di recente, ad esempio, il Vivo S10 è stato rilasciato con un pannello posteriore fotocromatico, che può cambiare colore in soli tre secondi alla luce diretta del sole. Il produttore cinese ha anche alcune carte vincenti uniche nell’area della fotocamera, come il sistema di stabilizzazione dell’immagine cardanico nel Vivo X60 Pro .

Questa volta, Vivo sembra esplorare la possibilità di sviluppare una fotocamera pop-up con funzionalità di super teleobiettivo zoom, poiché gli smartphone attuali hanno solo una gamma di zoom limitata. L’indiscrezione arriva da Letsgodigital.

Smartphone Vivo con ampio zoom ottico

All’inizio di quest’anno, Vivo Mobile Communication ha richiesto un brevetto con l’Ufficio mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) per un “metodo di controllo del modulo della fotocamera, del dispositivo elettronico e del modulo della fotocamera”. La documentazione di 23 pagine è stata rilasciata il 29 luglio 2021 e descrive uno smartphone Vivo con una fotocamera pop-up con super teleobiettivo zoom.

La documentazione afferma che gli attuali smartphone supportano solo lo “zoom multiplo basso”, la nuova invenzione di Vivo dovrebbe consentire lo “zoom multiplo alto”. In altre parole, con il sistema di telecamere brevettato, Vivo vuole rendere possibile una gamma di zoom più ampia. Vivo ha già alcuni smartphone nella sua gamma con una fotocamera con zoom, ad esempio Vivo X30 Pro ha due teleobiettivi, con zoom 5x e 2x.

Per avere un’idea migliore della tecnologia brevettata della fotocamera superzoom di Vivo, il graphic designer Technizo Concept ha creato una serie di render di prodotto basati sul brevetto depositato da Vivo Mobile Communication.

È un sistema di fotocamere pop-up, ma non è orientato alla parte anteriore, come sappiamo dalle fotocamere selfie pop-up, ma alla parte posteriore. Ciò significa che nessuna telecamera è visibile se la telecamera non è attivata. Ciò conferisce al dispositivo un aspetto futuristico ed elegante. La parte anteriore è dotata di una fotocamera posizionata sotto lo schermo e la fotocamera posteriore viene elaborata nel sistema pop-up.

Il sistema di telecamere pop-up può essere esteso in quattro passaggi. Viene utilizzato un modulo estensibile, per cui si estende una lente extra alla volta. L’obiettivo inferiore sarà sempre disponibile, non appena la fotocamera viene attivata. Inoltre, l’utente può estendere le lenti aggiuntive come desiderato.

La distanza tra l’obiettivo e la fotocamera viene ridotta per unità, il che cambia anche l’asse ottico. Ciò è reso possibile dalla costruzione pop-up a cascata. Inoltre, gli obiettivi possono sovrapporsi parzialmente, consentendo una gamma di zoom più ampia. Sfortunatamente, la documentazione non affronta la quantità di zoom ottico. Si dice che questo è molto più che con gli attuali smartphone con una fotocamera con zoom periscopico.

Non è chiaro dove verrà integrato il flash. Nel concept design di Technizo Concept, è stato scelto un elegante anello flash che viene posizionato attorno all’obiettivo inferiore della fotocamera, in modo che il design simmetrico rimanga intatto.

È un’invenzione speciale di Vivo, come non abbiamo mai incontrato prima. Tuttavia, rimane la domanda se un tale sistema di telecamere sia redditizio da utilizzare in uno smartphone. Per non parlare della natura fragile di questo sistema. Vivo ha già rilasciato diversi smartphone con una fotocamera pop-up. Pensiamo, ad esempio, al Vivo Nex, ma anche al Vivo V15 Pro e al V17 Pro.

Eppure vengono rilasciati sempre meno smartphone con fotocamera pop-up. Questi sistemi di fotocamere preferirebbero essere soggetti a usura: personalmente ho solo ricordi positivi della fotocamera pop-up, ma a parte questo.

I produttori sono stati recentemente impegnati nello sviluppo di una fotocamera selfie che può essere posizionata sotto lo schermo. I primi risultati sono già visibili sotto forma di ZTE Axon 20 e ZTE Axon 30 di recente introduzione . Il Samsung Galaxy Z Fold 3 , atteso per la fine di questo mese, avrà anche una fotocamera selfie sotto il display. Altri produttori dovrebbero seguire nella seconda metà del 2021.

Molti presumono che la fotocamera sotto lo schermo significhi automaticamente anche la fine della fotocamera pop-up. Questo è stato finalmente creato per creare un’esperienza a schermo intero, questo può anche essere realizzato con una fotocamera posizionata sotto lo schermo. Con questo brevetto, però, Vivo dimostra che una fotocamera pop-up può essere utilizzata anche per sostituire la fotocamera posteriore. Come abbiamo già visto con il Find X rilasciato nel 2019 dalla consociata Oppo.

Vivo sta lavorando da tempo per portare la funzionalità superzoom su uno smartphone. All’inizio di quest’anno, l’azienda ha anche brevettato uno smartphone pieghevole Vivo con fotocamera zoom . Tuttavia, questo telefono a conchiglia aveva un normale sistema di fotocamere e non un modulo pop-up.

L’anno scorso è stato brevettato anche uno smartphone Vivo avanzato con fotocamera periscopica . Di recente, Vivo ha anche catturato uno smartphone unico con un drone fotocamera rimovibile , una sorta di mini drone con cui è possibile scattare foto a distanza.

Non si tratta però solo di brevetti, il concept smartphone Vivo Apex 2020 è stato dotato anche di un rinnovato teleobiettivo con zoom ottico. Mentre molti produttori di smartphone utilizzano un teleobiettivo a lunghezza focale fissa, l’Apex 2020 utilizza un obiettivo mobile che consente uno zoom ottico continuo da 5x a 7,5x.

Nel frattempo, stanno emergendo nuove tecnologie per le lenti. I produttori di smartphone ora sono ben consapevoli che l’obiettivo ha una grande influenza sulla qualità dell’immagine finale. Ad esempio, lo Xiaomi Mi Mix Fold è il primo smartphone con Liquid Lens. OnePlus sta a sua volta lavorando su un obiettivo bionico, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, presumibilmente per OnePlus 10 Pro .

Se Vivo vuole davvero rilasciare uno smartphone con una fotocamera pop-up superzoom, sarà probabilmente inserito nella serie X. All’interno di questa serie sono alloggiati smartphone di fascia alta con sistemi di fotocamere avanzati. La serie Vivo X70 è prevista entro la fine dell’anno, questa line-up probabilmente non avrà ancora una fotocamera pop-up superzoom. Ma ciò che non lo è, può ancora venire, naturalmente.