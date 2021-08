Samsung Unpacked 2022: smartphone arrotolabile Galaxy Z Slide

Mercoledì 11 agosto verrà organizzato un importante evento Samsung Galaxy Unpacked 2021 , durante l’evento di lancio verranno annunciati gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 .

Entrambi i dispositivi pieghevoli sono notevolmente migliorati rispetto ai loro predecessori. Si è pensato (e sperato) brevemente che Samsung avrebbe introdotto anche il suo primo smartphone arrotolabile nel 2021. Tuttavia, sembra molto probabile che questo Galaxy Z Slide o Galaxy Z Roll non uscirà fino al 2022.

In termini di design, Samsung sembra sviluppare un modello simile a Huawei. La scorsa settimana, LetsGoDigital ha svelato di uno smartphone arrotolabile Huawei , in cui lo schermo flessibile si estende sul retro. Questa volta è il turno di Samsung Electronics, a cui è stato concesso anche un brevetto per uno smartphone retrattile con display roll-up.

Sorprendentemente, il brevetto di Samsung è stato richiesto in Germania. Non l’abbiamo mai visto prima. Le tecnologie che sono in una fase iniziale di sviluppo vengono solitamente richieste in Corea. Con il progredire dello sviluppo, i brevetti saranno depositati presso l’USPTO e l’OMPI. Questa volta, tuttavia, il brevetto è stato depositato in Germania al fine di garantire la tecnologia per il mercato europeo in una fase iniziale.

Ciò rende ancora più probabile che Samsung intenda implementare effettivamente questa tecnologia in uno dei suoi prodotti futuri. Tanto più che si tratta di un brevetto molto dettagliato, in cui tutte le parti sono discusse in dettaglio.

Smartphone arrotolabile Galaxy Z Slide con parte dello schermo extra sul retro

Il 29 aprile 2021 Samsung Electronics ha richiesto il brevetto “Elektronische Vorrichtung mit flexibler Anzeige” presso il Deutsches Patent- und Markeamt. La documentazione di 36 pagine è stata rilasciata il 29 luglio 2021 ed è inclusa anche nel database dell’Ufficio mondiale della proprietà intellettuale (WIPO).

È un elegante smartphone arrotolabile. Nella sua forma più compatta hai un normale dispositivo tra le mani, con uno schermo arrotondato a sinistra. Sul retro, anche la metà destra dello smartphone ha una superficie di visualizzazione. Grazie alla cornice stretta sul lato, sembra che siano due display, ma è un grande schermo flessibile.

Se hai bisogno di una superficie dello schermo più grande, puoi convertire facilmente il telefono in un formato tablet. Visto di fronte, è possibile estrarre il lato destro dello schermo, dopodiché è possibile ingrandire la superficie dello schermo di circa il 40-50%. L’interfaccia utente viene adattata automaticamente in base alla modalità di utilizzo del dispositivo.

Per avere un’idea migliore della tecnologia brevettata, il talentuoso grafico Technizo Concept ha creato una serie di render 3D per LetsGoDigital basati sulle immagini del brevetto di Samsung Electronics. I rendering del prodotto danno una buona impressione di come sarà questo smartphone arrotolabile.

Quando il dispositivo è srotolato, lo schermo non è supportato dall’alloggiamento. Lo abbiamo visto anche con il modello Huawei . Samsung utilizza anche un rullo per mantenere una certa forma di spazio tra lo schermo flessibile e i componenti interni.

Tuttavia, Samsung non utilizza magneti per rendere lo schermo senza rughe, come intende Huawei. Invece, Samsung sceglie di applicare più film di supporto flessibili/elastici attorno al rullo. Questi forniscono una certa distanza tra lo schermo e il rullo, per prevenire l’attrito, che ovviamente influenzerebbe l’esperienza dell’utente durante il roll-up e il roll-out.

Inoltre, viene implementata una struttura a cerniera multi-link, che dovrebbe anche contribuire alla creazione di uno schermo piatto e senza pieghe. Questa geniale cerniera multipla supporta il display flessibile dove viene teso dalla posizione piegata tramite il lato sinistro del dispositivo. Inoltre, lo schermo è supportato da una piastra rigida, dove viene estratto e non è più supportato dall’alloggiamento stesso.

Questa soluzione sarà senza dubbio più costosa da produrre e implementare rispetto alla coppia di magneti di Huawei, tuttavia sembra essere una soluzione solida. Inoltre, va detto che la documentazione è progettata in modo tale da poter presumere che Samsung abbia effettivamente sviluppato questa tecnologia.

Il funzionamento dello schermo avvolgibile è identico. Tuttavia, Samsung ha posizionato una cornice su una parte dello schermo, che protegge il lato del dispositivo. Questo indubbiamente avvantaggia la robustezza. Inoltre, il finestrino posteriore occupa meno della metà dell’area totale. Ciò significa che questa parte dello schermo rimane utilizzabile anche quando si srotola completamente il dispositivo.

Il processo di roll-up e roll-out è automatico e può essere attivato dall’utente con la semplice pressione di un pulsante. Questa funzionalità può essere resa disponibile tramite un pulsante separato, ma può anche essere incorporata nel pulsante di accensione che si trova nella parte superiore del dispositivo. Il sensore di impronte digitali sarà integrato sotto il display.

Opzionalmente, il dispositivo può essere dotato di supporto S Pen. Questo sembra abbastanza plausibile, poiché il Galaxy Z Fold 3 5G previsto entro questa settimana sarà compatibile anche con la penna stilo di Samsung. Per questo è stata sviluppata una speciale edizione S Pen Fold. La S Pen Pro sarà probabilmente compatibile anche con il nuovo Fold, che avrà anche il Bluetooth.

Smartphone Samsung con fotocamera sotto il display

È anche sorprendente che Samsung parli dell’integrazione di una fotocamera sotto il display con questo modello. Il Galaxy Z Fold 3 sarà il primo smartphone pieghevole in assoluto a implementare la fotocamera selfie sotto lo schermo flessibile. È un sensore di immagine da 4 megapixel, la cui qualità non dovrebbe essere eccezionale.

Questo non deve essere un problema, poiché si tratta di una fotocamera in più. Questo vale anche per questo smartphone arrotolabile, perché poiché il dispositivo ha anche una superficie dello schermo sul retro, è anche possibile scattare selfie con la fotocamera principale. Qualche tempo fa, Samsung ha anche registrato uno smartphone arrotolabile con una fotocamera sotto il pannello .

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, le immagini del brevetto originale mostrano una doppia fotocamera progettata verticalmente. Tuttavia, la documentazione parla dell’integrazione di più fotocamere, ad esempio una fotocamera grandangolare, una teleobiettivo e una fotocamera per i primi piani. Così Technizo Concept ha optato per un sistema di fotocamere simile a quello del Galaxy Z Fold 3. Questo telefono pieghevole sarà dotato di una fotocamera grandangolare da 12 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP.

Differenze tra smartphone arrotolabili

Nell’ultimo anno, diversi produttori hanno dimostrato un prototipo di smartphone arrotolabile. È iniziato con l’ LG Rollable , seguito dall’introduzione del concept smartphone 2021 Oppo x 2021 , seguito dal TCL Fold ‘n Roll . Samsung Display ha anche mostrato uno smartphone scorrevole simile nel maggio di quest’anno .

Tutti gli smartphone arrotolabili che abbiamo incontrato fino ad oggi, dai prototipi ai brevetti, possono essere suddivisi approssimativamente in due tipi di design. Il primo modello, come l’Oppo x 2021, utilizza un telaio interno, che si muove con esso quando viene estratto il display flessibile. Il vantaggio di questo è che il dispositivo mantiene il suo spessore anche quando è aperto, a vantaggio della vestibilità della mano. Nel giugno di quest’anno, LetsGoDigital ha anche riferito di un tale tipo di telefono roll-up Samsung .

Tuttavia, nel modello che Samsung ha brevettato questa volta, il telefono è stato progettato con uno spessore significativamente inferiore rispetto allo schermo flessibile: questa volta, infine, è stata utilizzata solo una piastra rigida per il supporto e non un telaio completo. Pertanto, il dispositivo traballerà nel momento in cui lo metti sul tavolo e vuoi usarlo. Questo design sarà anche più facile da gestire in modalità orizzontale quando esteso. Poi si attacca sottile cq. parte più leggera verso l’alto e si mantiene una buona presa della mano.

A parte l’oscillazione, questo design ha diversi vantaggi. Prima di tutto, lo schermo può essere esteso ulteriormente, offrendoti una superficie di visualizzazione ancora più ampia. Quando si utilizza una cornice interna, l’area dello schermo può essere aumentata di circa il 30%, mentre con questa soluzione potrebbe arrivare dal 40% al 50%. Con il modello Huawei era addirittura possibile una seconda posizione di scorrimento, in modo che la superficie dello schermo potesse essere aumentata fino al 70%.

Un altro vantaggio di questo design è la parte dello schermo extra sul retro. Ciò è reso possibile dal modo in cui lo schermo avvolgibile è riposto nell’alloggiamento. Ciò lascia anche spazio extra nell’alloggiamento per i componenti necessari. Utilizzando una cornice interna, si perde molto spazio sparso. Questo sarà probabilmente a scapito delle dimensioni della batteria.

Inoltre, la qualità dell’immagine della tecnologia della telecamera under-panel (UPC) non è ancora uguale a quella di una telecamera perforata. Finché la qualità dell’UPC non è sufficiente, questo modello può offrire una buona alternativa. Infine, grazie alla parte display sul retro, puoi anche scattare selfie con la fotocamera principale. L’UPC può quindi essere utilizzato, ad esempio, per effettuare videochiamate, dove di solito non è richiesta un’alta risoluzione.

Samsung e il mercato degli smartphone

Samsung ha chiarito più volte che vede un futuro serio nei modelli di smartphone pieghevoli. Non per niente quest’anno non uscirà nessun nuovo Galaxy Note , ma ci saranno due nuovi modelli pieghevoli. Nessun altro marchio ha lanciato tanti telefoni pieghevoli come Samsung. In questo modo, l’azienda vuole mantenere il suo vantaggio tecnologico sulla concorrenza per il futuro.

Tale innovazione è necessaria poiché il produttore sudcoreano deve affrontare sempre più la concorrenza della Cina. Inizialmente Huawei rappresentava una seria minaccia, ma a causa delle sanzioni statunitensi in corso, questo produttore cinese ha dovuto rinunciare alla maggior parte della sua quota di mercato.

Xiaomi, invece, è riuscita a sfruttare la flessione di Huawei. La scorsa settimana, la società ha inviato un comunicato stampa dal titolo: “Xiaomi ora leader del mercato europeo degli smartphone”. La società di ricerca Strategy Analytics ha scoperto che Xiaomi ha venduto la maggior parte degli smartphone in Europa nel secondo trimestre del 2021. Con una quota di mercato del 25,3%, Xiaomi può ora definirsi leader di mercato in Europa. Laddove Samsung è stata in grado di vendere il 7% in meno di dispositivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, Xiaomi ha mostrato una crescita di oltre il 67% nello stesso periodo.

Questo non dovrebbe sorprendere Samsung. La scorsa settimana, The Elec ha annunciato che da qualche tempo il senior management sta conducendo una “revisione speciale della direzione” per il business mobile. La ragione di ciò sono le minori vendite di smartphone e i problemi all’interno della catena di approvvigionamento. Sebbene Samsung sia stato uno dei primi produttori a lanciare gli smartphone 5G nel 2019, è stato anche superato dalla concorrenza in questo settore.

La notizia è arrivata poco dopo che si è saputo che la serie Galaxy S21 sta vendendo molto meno bene di prima, nonostante i prezzi di vendita più bassi. Rispetto alla serie S20, nei primi 6 mesi dopo il lancio sono stati venduti oltre il 20% in meno di dispositivi. Rispetto alla serie S10 del 2019, si tratta di una diminuzione di non meno del 47%. Le vendite della famosa serie S non sono mai state così basse in 10 anni. Questi risultati di vendita deludenti influiscono naturalmente anche sugli accordi che Samsung ha stretto con i fornitori.

Samsung sta chiaramente perdendo terreno, i consumatori cercano alternative. Gli smartphone cinesi sono generalmente più economici sul mercato e spesso offrono specifiche migliori sulla carta. Prendi il Galaxy S21, ad esempio, che ha uno schermo piatto Full HD+ e un pannello posteriore in plastica. Non suona molto alto. Dovrei anche menzionare che in pratica non sperimenterai alcuno svantaggio da questo – ora hanno dimostrato numerose recensioni di esperti .

Ciò che causa un’esperienza utente negativa sono le opzioni di ricarica rapida. Perché certamente nel campo della ricarica, Samsung ha accumulato un enorme arretrato. Laddove la serie S21 supporta solo la ricarica rapida da 25 W, molti modelli cinesi offrono almeno 65 W. Questo sembra cambiare, poiché si prevede che il Galaxy S22 , previsto per l’inizio del 2022, supporterà anche la ricarica da 65 W. Ciò farà una differenza significativa nel tempo di ricarica.

Quello che non troverai sulla carta, ma che sperimenterai nella pratica, è l’esperienza software che è semplicemente migliore di Samsung. Le traduzioni sono più accurate e ci sono molte funzioni intelligenti integrate che non troverai su tutti i modelli concorrenti. Inoltre, Samsung offre aggiornamenti Android (3 anni) e aggiornamenti di sicurezza (4 anni e 5 anni per i modelli aziendali Enterprise) per un periodo di tempo più lungo, in modo che tu possa anche sfruttare le ultime funzionalità più a lungo. Tuttavia, vedete che anche le aziende cinesi stanno iniziando a prestare sempre più attenzione a questo.

La domanda ora è dove andrà in futuro. Samsung dovrebbe continuare a concentrarsi sugli smartphone pieghevoli e arrotolabili nel prossimo periodo. Non è certo inconcepibile che Samsung introduca il suo primo rollable durante Galaxy Unpacked 2022.

Il produttore sudcoreano ha già registrato due possibili nomi di modello; Galaxy Z Roll e Galaxy Z Slide . Non è chiaro se si tratti di due dispositivi diversi. Questa possibilità è presente, anche se le differenze tra loro non sono ancora chiare, forse si tratta di uno schermo scorrevole orizzontale e verticale. Prima di ciò, Samsung introdurrà per la prima volta due nuovi pieghevoli, il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 saranno annunciati ufficialmente mercoledì prossimo.

Visualizza la documentazione dello smartphone arrotolabile Samsung qui .