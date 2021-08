Samsung Galaxy Note 22 in uscita nel 2022

Samsung ospiterà un grande evento Galaxy Unpacked per annunciare gli ultimi prodotti mobili.

Sono previsti cinque dispositivi, gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 , gli smartwatch Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic Wear OS e infine gli auricolari wireless Galaxy Buds 2 . Per un po’ si è pensato che sulla scena sarebbe apparso anche il Galaxy S21 FE , ma il lancio di questo dispositivo è stato ritardato di un mese o due.

Tuttavia, gli appassionati di Samsung Galaxy mancheranno un altro dispositivo in questo elenco. Tradizionalmente, l’evento di agosto viene utilizzato per annunciare i nuovi modelli Note di fascia alta. Dopo che il Galaxy Note 20 e il Note 20 Ultra sono stati rilasciati lo scorso anno , questa volta dovrebbe essere il turno del Galaxy Note 21 (Ultra) .

Ma sfortunatamente, Samsung ha deciso di non rilasciare un nuovo smartphone all’interno di questa serie quest’anno, il che ha suscitato molto malcontento tra i fan.

Galaxy Note 21 permanentemente fuori pista

Per soddisfare gli appassionati di Note, Samsung ha deciso di fornire una serie di altri modelli con supporto S Pen. Pensate al Galaxy S21 Ultra presentato all’inizio di quest’anno . Il Galaxy Z Fold 3, previsto per il prossimo mese, potrà essere utilizzato anche con il famoso stilo di Samsung. Con questo, il caso è chiuso, o almeno così deve aver pensato Samsung.

Tuttavia, nulla potrebbe essere più lontano dalla verità… Nota che i fan stanno affermando in modo massiccio che non sono d’accordo con la decisione di Samsung di concentrare tutta l’attenzione sui pieghevoli. La community di Note non è particolarmente numerosa, dopotutto restano dispositivi per la nicchia. Tradizionalmente, questa è la linea di telefoni cellulari più costosa di Samsung.

Sebbene gli smartphone siano spesso ispirati alla serie Galaxy S, i dispositivi Note di solito offrono vari extra. Solo un po’ più di memoria, una fotocamera leggermente migliore, ecc. Il fatto che quest’anno non ci sia Galaxy Note 21 (Ultra) nel programma è vissuto da molti fan come una vera perdita.

Ciò ha spinto il sito dei fan SamMobile a lanciare una petizione due giorni fa , con l’obiettivo di convincere Samsung a rilasciare un nuovo modello di punta Galaxy Note nella prima metà del 2022. Perché aspettare un anno intero prima che appaia la serie Samsung Galaxy Note 22, a molti non piace.

Inizialmente l’obiettivo era quello di raccogliere 10.000 firme, ma ci sono volute meno di 24 ore prima che venissero messe in atto le firme necessarie. Di conseguenza, l’obiettivo è stato ora adeguato a 25.000. Nel momento in cui scriviamo, più di 20.000 persone hanno già firmato la petizione, ci sono buone probabilità che il numero target venga raggiunto prima della fine della giornata. Naturalmente, questo non significa che Samsung ascolterà anche i suoi fan, ma verrà inviato un segnale forte.

Da tempo circolano voci secondo cui Samsung vuole dire addio alla line-up Galaxy Note. Pertanto, l’azienda potrebbe concentrarsi completamente sugli smartphone pieghevoli e sulla serie S di fascia alta. Infine, il gruppo target disposto a spendere 1.000 euro o più per il proprio smartphone è relativamente piccolo. Il cannibalismo può verificarsi rilasciando troppi modelli all’interno di questa fascia di prezzo. Di conseguenza, la serie Note sembra destinata a scomparire completamente, soprattutto ora che la S Pen non è più destinata esclusivamente a questa serie.

Nonostante ciò, questo è ancora smentito da Samsung. La società sarebbe ancora determinata a modellare ulteriormente la gamma Galaxy Note in futuro. Il motivo principale per non rilasciare un Galaxy Note 21 quest’anno è la carenza di chip causata dalla pandemia di corona. Questo è anche il motivo per cui il rilascio del Galaxy S21 FE è stato ritardato.

Non è del tutto la prima volta che una nota viene cancellata. Molti ricorderanno la debacle con il Galaxy Note 7. Quel modello aveva una batteria infiammabile, tanto che il dispositivo fu infine ritirato dal mercato. Tuttavia, la fiducia è stata rapidamente ripristinata e dopo un’introduzione di successo di Note 8, 9, 10 e Note 20, molti erano ansiosi di guardare avanti alla serie Galaxy Note 21.

Poiché Samsung ha ora confermato che non annuncerà più un nuovo Note quest’anno, è probabile che il Note 21 non venga mai più introdotto. Samsung probabilmente salterà questa designazione per annunciare il Note 22 il prossimo anno. Pertanto, i nomi dei modelli rimangono simili a quelli della serie Galaxy S. Questo è anche il motivo per cui quest’anno non verranno introdotti Galaxy Z Flip 2 , ma un Galaxy Z Flip 3. Inoltre, la designazione ’22’ corrisponde anche all’anno in cui è stata introdotta.

Samsung Note 22 Ultra con funzionalità aggiornate

Per il momento, non è completamente chiaro quando verrà introdotto il Galaxy Note 22. Non è certo inconcepibile che dovremo pazientare fino all’agosto 2022. In tal caso, ci aspettiamo di vedere una serie di importanti novità. Naturalmente, i nuovi modelli includeranno il supporto per la S Pen, che è stata per anni la caratteristica iconica della gamma Note.

Si prevede che verranno annunciati almeno due nuovi modelli, un modello base e un Galaxy Note 22 Ultra. È possibile che alla fine venga rilasciata una Fan Edition (FE) extra economica. Quest’anno c’erano anche voci secondo cui sarebbe apparso un Galaxy Note 21 FE , come successore del Galaxy Note 10 Lite .

Di tutti questi attesi modelli, Giuseppe Spinelli, in arte Snoreyn , ha realizzato una serie di render impressionanti. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che ora che la serie Note 21 è stata definitivamente cancellata, il design sarà probabilmente adattato anche alla line-up Note 22.

Con la serie Note 20, Samsung ha scelto di fare una serie di chiare differenze tra il modello base e la variante Ultra. Ad esempio, il modello base ha un display a risoluzione inferiore, un pannello posteriore in plastica, un sistema di fotocamere meno impressionante e meno memoria. Samsung utilizzerà probabilmente una strategia simile con la serie Note 22, prevista per il prossimo anno.

Uno dei punti su cui Samsung (finalmente) sembra fare progressi nel prossimo anno è la tecnologia di ricarica rapida. Se dobbiamo credere alle voci, il Samsung Galaxy S22 serie sarà la prima serie di smartphone di Samsung che è compatibile con un caricabatterie da 65W . Un’enorme differenza con il supporto da 25 W dei modelli Galaxy S21 . Logicamente, questa tecnologia di ricarica rapida sarà incorporata anche nei nuovi modelli Note.

Sfortunatamente, è in linea con le aspettative che un caricabatterie o tappi per le orecchie non saranno più inclusi di serie. L’azienda ha avviato questa tendenza all’inizio di quest’anno con il rilascio della serie S21. La ragione ufficiale di ciò è che Samsung vuole risparmiare l’ambiente, ma l’azienda non è molto creativa per dare forma a questo.

Pertanto, Nokia ha deciso di seguire la stessa strategia, tuttavia, acquista un caricabatterie Nokia come accessorio opzionale, quindi l’intero ricavato viene devoluto a Clear Rivers – un’organizzazione no-profit olandese dedicata alla rimozione dei corsi d’acqua internazionali dai rifiuti di plastica. In questo modo, l’azienda dimostra di essere realmente impegnata per l’ambiente. In Samsung, d’altra parte, sembra che si tratti principalmente di espandere la propria liquidità.

Perché non importa quanti caricabatterie hai in casa, proprio perché negli ultimi anni sono stati fatti così grandi progressi nel campo della ricarica rapida, questi caricabatterie diventano rapidamente obsoleti e significativamente più lenti, il che aumenta la necessità di investire in un nuovo caricabatterie. Che deve anche essere imballato separatamente e spedito separatamente – e i benefici ambientali sono spariti. Tuttavia, in un mercato degli smartphone in declino, i produttori sono desiderosi di creare nuovi modi per fare soldi.

Un altro punto in cui ci aspettiamo innovazioni è la fotocamera sotto il display . Il Galaxy Z Fold 3 sarà il primo smartphone Samsung in cui la fotocamera selfie è posizionata sotto lo schermo. Questa è anche chiamata fotocamera sotto il pannello di Samsung, come ha scoperto LetsGoDigital all’inizio di quest’anno. La tecnologia della fotocamera in-display è simile a quella dello ZTE Axon 20 e del recente Axon 30 .

Tuttavia, la qualità dell’immagine di questo nuovo tipo di fotocamera selfie sarà inferiore a quella di una fotocamera perforata. Per Z Fold 3, questo non è un problema, dal momento che hai sempre una fotocamera selfie in più, quando chiudi il telefono pieghevole. Con un dispositivo di fascia alta come il Galaxy Note 22 Ultra, tuttavia, Samsung vorrà prima assicurarsi che la qualità dell’immagine sia paragonabile a quella dei tradizionali sistemi di fotocamere selfie.

In caso contrario, il produttore sudcoreano potrebbe anche decidere di dotare il Note 22 standard solo di una fotocamera sotto il pannello, il modello Ultra potrebbe quindi essere dotato di una fotocamera perforata – una strategia simile applicata anche da ZTE l’Axon 30 / Axon 30 Ultra.

Ovviamente puoi presumere che Samsung afferrerà anche la fotocamera sul retro. Lo stesso vale per il chipset e il software. Le innovazioni ovviamente sembreranno extra preziose, poiché ci sarà più tempo tra il rilascio del Note 20 e il nuovo modello.

Per il momento, resta la speculazione quando possiamo aspettarci i nuovi modelli. Per ora, tuttavia, sono noti pochissimi dettagli sulla line-up Samsung Galaxy Note 22, quindi è probabile che dovremo aspettare fino alla seconda metà del 2022, con un rilascio ad agosto che è il più probabile, data la storia. di questa serie di smartphone.